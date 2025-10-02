Dos bodegones históricos de Buenos Aires para comer bondiola abundante

Las especialidades de "El Federal"

bar el federal "El Federal" se ubica en la intersección de Perú y Carlos Calvo, en San Telmo.

En pleno corazón de San Telmo, sobre Carlos Calvo 599, se encuentra El Federal, un bodegón que mezcla historia y tradición porteña. Su edificio, con pasado de pulpería, almacén y bar, conserva una apariencia antiguo que lo hace destacar por sobre el resto.

Entre sus platos más destacados está la bondiola, jugosa y tierna, acompañada de guarniciones clásicas. Para quienes quieren probar un poco de todo, la picada “Gran Federal” combina quesos, fiambres, tortillas y pan casero en porciones generosas.

Llegar es fácil: varias líneas de colectivo, como la 2, 8, 10, 17, 86, 98 y 126, pasan cerca, al mismo tiempo que la estación Independencia de la línea C del subte está a pocas cuadras.