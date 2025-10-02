Dos bodegones históricos de Buenos Aires para comer bondiola abundante
Ubicados a metros del Obelisco, estos restaurantes son la verdadera esencia de la cocina porteña. Conocé todos los detalles en la nota.
Comer rico, bonito y barato no es tarea compleja en Buenos Aires, solo se debe elegir el lugar de manera adecuada. Si bien el circuito gastronómico de la ciudad tiene a disposición un amplio abanico de bodegones, solo unos pocos destacan por su cocina casera y su ambiente cálido y familiar.
Estos recintos, además, son valorados por los platos de calidad, compuestos por ingredientes naturales que le añaden un sabor único. "El Federal", en San Telmo, y "La Pipeta", en el microcentro porteño, son los dos sitios más emblemáticos en la actualidad.
Las especialidades de "La Pipeta"
En el corazón de Buenos Aires, aparece "La Pipeta", un clásico bodegón con un ambiente cálido y tradicional, creando una atmosfera única y placentera.
Su especialidad es la bondiola, servida con guarniciones abundantes, aunque la carta también ofrece milanesas generosas, buñuelos de acelga, tortillas de papa y pastas con salsas caseras, siempre con porciones abundantes y para compartir.
Las especialidades de "El Federal"
En pleno corazón de San Telmo, sobre Carlos Calvo 599, se encuentra El Federal, un bodegón que mezcla historia y tradición porteña. Su edificio, con pasado de pulpería, almacén y bar, conserva una apariencia antiguo que lo hace destacar por sobre el resto.
Entre sus platos más destacados está la bondiola, jugosa y tierna, acompañada de guarniciones clásicas. Para quienes quieren probar un poco de todo, la picada “Gran Federal” combina quesos, fiambres, tortillas y pan casero en porciones generosas.
Llegar es fácil: varias líneas de colectivo, como la 2, 8, 10, 17, 86, 98 y 126, pasan cerca, al mismo tiempo que la estación Independencia de la línea C del subte está a pocas cuadras.
