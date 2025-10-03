Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 3 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA un cierre de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas.
La primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, tendencia que se espera que siga en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque se acercan las lluvias.
La primera semana de octubre cierra este viernes con cielo ligeramente nublado en la madrugada y neblinas en la mañana, pero pasando a entre parcial y algo nublado para el resto de la jornada. El termómetro tendría marcas de entre 13 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Si bien el SMN preveía lluvias para el sábado, cambió el pronóstico y el inicio del fin de semana sería sin precipitaciones, en una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado en el día y mayormente nublado en la noche; con marcas de entre 15 y 28 grados.
El cambio del organismo prevé que el mal clima lleguen el domingo. El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; acompañado de una mínima de 17 grados y una máxima de 20, sintiéndose un descenso térmico.
