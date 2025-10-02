Escapada por Buenos Aires: el pueblo con un atractivo natural único para visitar
Un rincón bonaerense sorprende con un salto de agua único, naturaleza virgen y actividades al aire libre: una escapada ideal para descansar y conectar.
La provincia de Buenos Aires guarda verdaderos tesoros escondidos para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado. Entre llanuras y ríos cristalinos, aparece un atractivo que combina paisajes imponentes y actividades de turismo activo, ideal para un fin de semana distinto.
Su encanto radica en que todavía se mantiene al margen del turismo masivo, conservando un aire agreste y de naturaleza pura, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes desean desconectarse del ritmo urbano. Con su cascada imponente como protagonista, este destino ofrece una postal difícil de olvidar.
Además, como muchos de los planes de escapadas que se consolidan en octubre, esta alternativa aparece como una gran oportunidad para disfrutar del aire libre en uno de los escenarios más sorprendentes de la provincia.
Qué se puede hacer en Cascada Cifuentes
La Cascada Cifuentes, ubicada en el cauce del río Quequén Salado, regala un salto de agua que rompe con la calma de la pampa. Allí se pueden realizar distintas actividades:
-
Trekking y caminatas por senderos que atraviesan flora autóctona.
Kayak en aguas tranquilas rodeadas de silencio y vegetación.
Observación de aves, con especies como patos, cisnes, loros y gansos.
Pesca deportiva, con gran variedad de especies como pejerrey y bagre.
También hay un área de picnic frente al salto y un espacio conocido como “La Isla”, accesible según el caudal del río, que es perfecto para la fotografía y el descanso en plena naturaleza.
Dónde queda Cascada Cifuentes
Este tesoro natural se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. A unas seis horas y media en auto desde CABA, es un punto ideal para planificar una escapada de fin de semana.
Cerca de la cascada, en el paraje Puente Viejo, los visitantes encuentran propuestas de paradores gastronómicos, parrillas al aire libre, cabalgatas y hasta tirolesa para quienes viajan en familia.
Cómo llegar a Cascada Cifuentes
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional Nº3 hasta el kilómetro 532. Allí un desvío conduce a un camino rural de 4 km que puede transitarse con cualquier vehículo. Luego, un sendero marcado lleva directamente hasta el salto de agua.
Aunque el trayecto es largo, cada minuto del viaje vale la pena: el entorno agreste y el silencio de la zona hacen que la desconexión sea inmediata. Se trata de un lugar único para redescubrir la belleza natural bonaerense y disfrutar de una escapada económica, distinta y revitalizante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario