Escapada por Buenos Aires: el pueblo con un atractivo natural único para visitar

Trekking y caminatas por senderos que atraviesan flora autóctona.

Kayak en aguas tranquilas rodeadas de silencio y vegetación.

Observación de aves , con especies como patos, cisnes, loros y gansos.

Pesca deportiva, con gran variedad de especies como pejerrey y bagre.

También hay un área de picnic frente al salto y un espacio conocido como “La Isla”, accesible según el caudal del río, que es perfecto para la fotografía y el descanso en plena naturaleza.

Dónde queda Cascada Cifuentes

Este tesoro natural se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. A unas seis horas y media en auto desde CABA, es un punto ideal para planificar una escapada de fin de semana.

Cerca de la cascada, en el paraje Puente Viejo, los visitantes encuentran propuestas de paradores gastronómicos, parrillas al aire libre, cabalgatas y hasta tirolesa para quienes viajan en familia.

Cómo llegar a Cascada Cifuentes

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional Nº3 hasta el kilómetro 532. Allí un desvío conduce a un camino rural de 4 km que puede transitarse con cualquier vehículo. Luego, un sendero marcado lleva directamente hasta el salto de agua.

Aunque el trayecto es largo, cada minuto del viaje vale la pena: el entorno agreste y el silencio de la zona hacen que la desconexión sea inmediata. Se trata de un lugar único para redescubrir la belleza natural bonaerense y disfrutar de una escapada económica, distinta y revitalizante.