Los dos pueblos pintorescos de Buenos Aires que son ideales para conocer un fin de semana

Dónde queda Gouín y Villa Ruiz

Villa Ruiz es un pueblo del Partido de San Andrés de Giles ubicado a 23 km de la ciudad cabecera del partido y a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo hace un sitio ideal para conocer durante una visita de fin de semana.

Gouin es una localidad del partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Cuenta con aproximadamente 130 habitantes.

Cómo llegar a Villa Ruiz

En vehículo

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar la autopista del Oeste hasta Luján, que es la Ruta Nacional 7. Después hay que ir por un desvío hacia Carlos Keen (camino provincial 064-05) y, tras recorrer 7 kilómetros (por asfalto) desde Carlos Keen, se llega a Villa Ruiz.

Llegar en transporte público

Llegar hasta Villa Ruiz sólo en transporte público no es posible. Vas a tener que llegar a Luján en tren o micro primero. Si elegís la opción del micro, desde la Terminal de Retiro tomás uno que vaya hasta Luján (empresas como Atlántida, Chevallier, o La Estrella). Si elegís el tren, tomás el Sarmiento desde Once hasta Luján (con combinación en Moreno).

Una vez en Luján, y como no hay colectivos directos a Villa Ruiz, tenés dos opciones. La primera opción es andar estos últimos kilómetros en taxi o remís (son 22 kilómetros aproximadamente desde el centro de Luján), la segunda opción es ir en taxi o remís hasta Carlos Keen (14 kilómetros) y ahí tomar el colectivo que va para Cucullú y pasa por Villa Ruiz.