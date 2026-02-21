Alerta en farmacéuticos por posible faltante de medicamentos ante corte en la cadena de pagos

El sector farmacéutico alertó sobre posibles desabastecimientos si no se normalizan los pagos pendientes de obras sociales y prepagas, una situación que ya preocupa a farmacias y laboratorios en todo el país. La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que muchas farmacias todavía no han recibido los fondos correspondientes a las prestaciones de diciembre de 2025, mientras deben afrontar pagos semanales a proveedores y laboratorios con recursos propios. Esta situación genera un desfase financiero que amenaza con interrumpir la reposición de medicamentos, poniendo en riesgo tanto la continuidad del servicio como el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales. Según Gómez, si no se regulariza antes de finales de febrero, los faltantes podrían empezar a notarse en todo el país, afectando especialmente a personas que dependen de medicación de uso crónico.