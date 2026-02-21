Alerta en farmacéuticos por posible faltante de medicamentos ante corte en la cadena de pagos
El retraso en los pagos de obras sociales y prepagas genera alerta en farmacias y laboratorios por posibles faltantes de medicamentos en todo el país.
El sector farmacéutico alertó sobre posibles desabastecimientos si no se normalizan los pagos pendientes de obras sociales y prepagas, una situación que ya preocupa a farmacias y laboratorios en todo el país. La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que muchas farmacias todavía no han recibido los fondos correspondientes a las prestaciones de diciembre de 2025, mientras deben afrontar pagos semanales a proveedores y laboratorios con recursos propios. Esta situación genera un desfase financiero que amenaza con interrumpir la reposición de medicamentos, poniendo en riesgo tanto la continuidad del servicio como el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales. Según Gómez, si no se regulariza antes de finales de febrero, los faltantes podrían empezar a notarse en todo el país, afectando especialmente a personas que dependen de medicación de uso crónico.
El foco de la alerta está puesto en PAMI, que concentra millones de afiliados y una alta demanda de medicamentos. La dirigente explicó que los atrasos obligan a las farmacias a financiar con su propio capital la compra de remedios ya entregados, un esquema que no es sostenible a largo plazo y que puede generar interrupciones graves en la cadena de suministro. Desde distintos puntos del país, ya se habían registrado situaciones similares con obras sociales provinciales e incluso con prepagas, lo que tensiona la capacidad de los locales para mantener stock y cumplir con los tratamientos de sus pacientes habituales.
Los farmacéuticos advierten que, si se prolongan los atrasos, la falta de medicamentos no solo afectará la atención diaria, sino que también podría desencadenar un efecto dominó en el sistema de salud, poniendo en riesgo la disponibilidad de fármacos para jubilados, personas con enfermedades crónicas y pacientes que dependen de tratamientos continuos. Por esta razón, la COFA propone la creación de una mesa de diálogo que incluya a obras sociales, prepagas, laboratorios y farmacias, con el objetivo de buscar soluciones urgentes que eviten que la crisis financiera derive en un problema sanitario más amplio.
