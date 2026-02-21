Merlo: cayó un hombre acusado de asesinar a su sobrina de 2 años
Cristian Tejerina fue buscado durante más de tres años por el asesinato de su sobrina Oriana en una balacera en pleno festejo del Mundial de Qatar.
Después de más de tres años de intensa búsqueda, la Policía detuvo a Cristian Gabriel Tejerina, de 29 años, acusado de asesinar a su sobrina Oriana Naomí Gómez Tejerina, de 2 años, en medio de una pelea familiar en la localidad bonaerense de Moreno.
La detención se concretó este jueves durante un allanamiento en una vivienda de Merlo, ordenado por la fiscal Luisa Pontecorvo. La UFI N°3 de Moreno llevaba adelante la investigación desde el 18 de diciembre de ese año, cuando la niña recibió un disparo en el pecho que le provocó la muerte
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió en el barrio Rififí, en la zona sur de Moreno. El acusado habría intervenido en una discusión entre su hermana y su pareja, ambos padres de la víctima. La nena de dos años recibió un disparo en el pecho y murió en el acto. De acuerdo a la causa, fue su tío quien disparó.
En medio de la pelea, el padre de la niña se retiró del domicilio con la pequeña en brazos. Ya en la vía pública, en la intersección de Cornelio Saavedra y Espronceda, Tejerina lo interceptó junto a un cómplice.
A bordo de una moto y sin mediar palabra, efectuó cuatro disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Aunque los tiros no estaban dirigidos directamente a la menor, uno de los proyectiles impactó en el pecho de la niña. Tras el ataque, ambos escaparon.
El conductor Jonathan Riquelmi fue detenido horas después en una estación de servicio de Acceso Oeste, cuando intentaba viajar a Rosario en un auto de aplicación. El acusado espera el juicio por su participación.
Cómo fue la detención de Tejerina
Tras más de tres años de búsqueda, la investigación dio un giro inesperado el miércoles: la Justicia recibió el dato de que Tejerina estaba era protegido por su propia hermana, la madre de la nena asesinada. La Fiscalía organizó un operativo de urgencia para confirmar la información y evitar que el prófugo escapara.
El allanamiento fue realizado el jueves en una casa de Pontevedra, partido de Merlo, sobre la calle Céspedes, entre Aberastury y Portela, informó Primer Plano Online. Cuando la Policía irrumpió, Tejerina intentó escapar, pero fue reducido rápidamente.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que las imputaciones son “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”, contra la menor, y “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, contra su padre.
Se encuentran a cargo del caso la fiscal Luisa Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba.
