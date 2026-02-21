Merlo: cayó un hombre acusado de asesinar a su sobrina de 2 años

A bordo de una moto y sin mediar palabra, efectuó cuatro disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Aunque los tiros no estaban dirigidos directamente a la menor, uno de los proyectiles impactó en el pecho de la niña. Tras el ataque, ambos escaparon.

El conductor Jonathan Riquelmi fue detenido horas después en una estación de servicio de Acceso Oeste, cuando intentaba viajar a Rosario en un auto de aplicación. El acusado espera el juicio por su participación.

Oriana Naomí Gómez Tejerina La víctima se encontraba en brazos de su padre al momento del asesinato (Facebook)

Cómo fue la detención de Tejerin

Tras más de tres años de búsqueda, la investigación dio un giro inesperado el miércoles: la Justicia recibió el dato de que Tejerina estaba era protegido por su propia hermana, la madre de la nena asesinada. La Fiscalía organizó un operativo de urgencia para confirmar la información y evitar que el prófugo escapara.

El allanamiento fue realizado el jueves en una casa de Pontevedra, partido de Merlo, sobre la calle Céspedes, entre Aberastury y Portela, informó Primer Plano Online. Cuando la Policía irrumpió, Tejerina intentó escapar, pero fue reducido rápidamente.

Cristian tejerina Cristian Gabriel Tejerina, acusado del homicidio de su sobrina de dos años (Facebook)

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que las imputaciones son “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”, contra la menor, y “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, contra su padre.

Se encuentran a cargo del caso la fiscal Luisa Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba.