Otra "Toretto", ahora en Córdoba: una joven alcoholizada chocó y mató a un motociclista
La conductora dio positivo en el test de alcoholemia, y quedó imputada por homicidio culposo agravado.
Una joven de 20 años fue detenida e imputada por homicidio luego de atropellar y matar a un motociclista en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en un accidente que la justicia investiga si ocurrió durante una picada clandestina.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martí, cuando Camila Zabala, la conductora, venía a bordo de un Volkswagen Golf. Allí se cruzó con Cristian Martín Alanís, de 35 años, quien regresaba a su casa tras una reunión con amigos. La joven impactó al motociclista, que salió despedido del rodado, cayó sobre la vereda y falleció en el acto. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar y constataron el deceso del hombre.
Testigos señalaron además que el auto continuó la marcha varios metros con la moto bajo la trompa y que se detuvo a unas tres cuadras del lugar del choque, de acuerdo a lo que publicó el medio cordobés El Doce Tv.
Cuando se acercó personal de tránsito, se les realizó el test de alcoholemia a las tres jóvenes; todos los resultados dieron positivo.
Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado y permanece detenida. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, quien espera el resultado de pericias clave para definir los próximos pasos.
Con la incorporación de los videos a la investigación, la familia de Alanís busca que la calificación legal se agrave. La hipótesis de una posible carrera ilegal podría modificar el encuadre del caso.
"Estamos viviendo una pesadilla, mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida", se lamentó Martín, hermano de la víctima, en diálogo con Diario Puntal.
Mientras avanza la investigación, trascendieron publicaciones en redes sociales de la acusada que muestran su cercanía con el mundo del automovilismo. En stories de Instagram se la veía asistiendo a competencias en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo carreras de rally en las sierras cordobesas.
