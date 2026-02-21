Otra "Toretto", ahora en Córdoba: una joven alcoholizada chocó y mató a un motociclista

Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado y permanece detenida. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, quien espera el resultado de pericias clave para definir los próximos pasos.

Con la incorporación de los videos a la investigación, la familia de Alanís busca que la calificación legal se agrave. La hipótesis de una posible carrera ilegal podría modificar el encuadre del caso.

"Estamos viviendo una pesadilla, mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida", se lamentó Martín, hermano de la víctima, en diálogo con Diario Puntal.

Mientras avanza la investigación, trascendieron publicaciones en redes sociales de la acusada que muestran su cercanía con el mundo del automovilismo. En stories de Instagram se la veía asistiendo a competencias en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo carreras de rally en las sierras cordobesas.