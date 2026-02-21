Trabajadores de Fate denunciaron un lockout y que la empresa mantiene cerrada la fábrica

SUTNA denunció despidos de trabajadores de Fate con licencia médica

La situación ya tiene consecuencias directas entre los trabajadores. Según el sindicato, hubo despidos incluso entre empleados con licencia médica o de vacaciones. Ricciardulli, quien trabaja en la firma desde hace 18 años, relató que un operario recién intervenido por problemas de salud recibió el telegrama de cesantía.

Ante este escenario, el gremio resolvió realizar este domingo una jornada cultural en la puerta de la planta, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires. Habrá participación de vecinos, artistas y bandas. La actividad busca sumar apoyo social al reclamo.

Desde el sindicato aseguran que la fábrica está en condiciones de retomar la producción de inmediato si se cumple la conciliación obligatoria y se revierten los despidos. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en los portones a la espera de una respuesta.