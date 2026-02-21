Trabajadores de Fate denunciaron un lockout y que la empresa mantiene cerrada la fábrica
El sindicato denuncia que los trabajadores no pudieron ingresar a la planta.
La tensión en la planta de Fate se intensificó este sábado luego de que los trabajadores denunciaran un lockout patronal. Según denunció el gremio, la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y mantuvo cerradas las instalaciones cuando los operarios se presentaron a cumplir sus tareas.
Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del sindicato, informó que los empleados llegaron a la fábrica y se encontraron con los portones cerrados. “Los compañeros se presentaron a prestar tareas y la empresa no abrió las puertas”, señaló en declaraciones a Splendid AM 990. Sostuvo que la planta continuaba “con candados y cadenas” pese a la vigencia de la medida oficial, que ordena retrotraer los despidos.
El conflicto se da en medio de una disputa más amplia entre el Gobierno y el propietario de la empresa. Desde el gremio advierten que la apertura a las importaciones perjudica a la industria local y profundiza la incertidumbre laboral. “Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario”, expresó Ricciardulli.
El dirigente apuntó contra la política económica nacional y mencionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al sostener que la promoción de productos importados impacta negativamente en la producción local. En ese marco, alertó sobre el riesgo que corren los puestos de trabajo.
SUTNA denunció despidos de trabajadores de Fate con licencia médica
La situación ya tiene consecuencias directas entre los trabajadores. Según el sindicato, hubo despidos incluso entre empleados con licencia médica o de vacaciones. Ricciardulli, quien trabaja en la firma desde hace 18 años, relató que un operario recién intervenido por problemas de salud recibió el telegrama de cesantía.
Ante este escenario, el gremio resolvió realizar este domingo una jornada cultural en la puerta de la planta, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires. Habrá participación de vecinos, artistas y bandas. La actividad busca sumar apoyo social al reclamo.
Desde el sindicato aseguran que la fábrica está en condiciones de retomar la producción de inmediato si se cumple la conciliación obligatoria y se revierten los despidos. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en los portones a la espera de una respuesta.
