Alerta por lluvias en Buenos Aires: 5 de los próximos 7 días estarán pasados por agua
El pronóstico anticipa una semana inestable en Buenos Aires. Las lluvias serán protagonistas absolutas, afectando cinco de los próximos siete días.
Tras un calor sofocante, el clima en la región metropolitana dará un giro hacia la inestabilidad. Los meteorólogos confirmaron que las lluvias serán una constante durante la próxima semana. Según el pronóstico, cinco de los próximos siete días estarán signados por tormentas y chaparrones.
Cuándo llegan las lluvias más fuertes
El mal tiempo ya se hace sentir desde este mismo viernes 27 de marzo, con un 90% de probabilidades de precipitaciones y cielo cubierto. Sin embargo, la mayor inestabilidad arrancará el domingo 29, con un 70% de probabilidad de tormentas eléctricas y una caída de 3.9 mm de agua. El panorama empeorará el lunes 30 de marzo, que concentrará fuertes descargas y 6.3 mm de acumulado, manteniendo las temperaturas máximas en 28°C.
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
Tras un breve respiro, el agua regresará en el inicio de abril. Tanto el miércoles 1 como el jueves 2 presentarán cielos amenazantes y nuevas precipitaciones sostenidas. El jueves se perfila como el día más caudaloso de este período, con un acumulado que podría alcanzar los 9.4 mm.
Los únicos dos días de descanso sin agua
En medio de este escenario gris, solo habrá dos jornadas de tregua para quienes deseen realizar actividades al aire libre sin usar paraguas. El sábado 28 de marzo ofrecerá un cielo con nubes y claros, completamente libre de precipitaciones y con una agradable máxima de 27°C.
El otro día a salvo será el martes 31 de marzo, que presentará nubosidad parcial pero sin riesgo de tormentas a la vista, permitiendo que la temperatura ascienda levemente hasta los 29°C de máxima y 23°C de mínima.
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