Alerta por lluvias en Buenos Aires: 5 de los próximos 7 días estarán pasados por agua

image Lluvias en Buenos Aires

Cuándo llegan las lluvias más fuertes

El mal tiempo ya se hace sentir desde este mismo viernes 27 de marzo, con un 90% de probabilidades de precipitaciones y cielo cubierto. Sin embargo, la mayor inestabilidad arrancará el domingo 29, con un 70% de probabilidad de tormentas eléctricas y una caída de 3.9 mm de agua. El panorama empeorará el lunes 30 de marzo, que concentrará fuertes descargas y 6.3 mm de acumulado, manteniendo las temperaturas máximas en 28°C.