Alerta meteorológica en Catamarca por un tornado en Aconquija: los videos registrados por vecinos del lugar
El lunes por la tarde se registró un fenómeno en el departamento de Andalgalá, Catamarca, que no provocó heridos ni daños materiales, pero sí un momento viral.
Residentes del departamento Andalgalá, en Catamarca, registraron el lunes por la tarde un fenómeno meteorológico que mantuvo en alerta a las autoriades al menos durante algunas horas: se trató de un tornado de gran tamaño que avanzó con una impronta cinematográfica.
El municipio de Aconquija, que está a unos 150 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca por la ruta provincial 1, quedó revuelto por el viento durante la jornada del lunes y en seguida las redes sociales se llenaron de videos y fotos.
Las autoridades locales no reportaron ni heridos ni daños materiales a causa del evento, así que se puede decir que fue sólo un espectáculo de la naturaleza que tuvo su epicentro en el área de Campo del Pucará.
Medios de Catamarca, como La Unión Digital, informaron que el área en cuestión es rural, de puestos y poca estructura hecha por el hombre, asú que la naturaleza hizo lo suyo en su elemento.
"Era una mezcla de lluvia, viento, mucha polvareda y ramas volando por todos lados", explicó uno de los usuarios de redes sociales al compartir un video del episodio.
Los vientos fuertes dieron paso a una lluvia torrencial, una cortina de agua muy inusual para Catamarca en esta época del año (o en cualquier otra). También se produjo un cambio repentino de la temperatura.
La suerte estuvo del lado de la población en Aconquija, porque el tornado se mantuvo en Campo del Pucará y no llegó a otros puntos del municipio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días jornadas de tormentas fuertes para el departamento de Andalgalá, con una temperatura máxima que superó los 32o este martes y que no pasará de los 29o el lunes que viene.
Sí se informó que el viento soplaría fuerte este martes, desde el sudoeste, y que las tormentas fuertes darían paso a prescipitaciones aisladas. El mal estado del tiempo se mantendrá al menos hasta el sábado.
