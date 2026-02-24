Alerta meteorológica en Catamarca por un tornado en Aconquija: los videos registrados por vecinos del lugar

tornado catamarca

Los vientos fuertes dieron paso a una lluvia torrencial, una cortina de agua muy inusual para Catamarca en esta época del año (o en cualquier otra). También se produjo un cambio repentino de la temperatura.

La suerte estuvo del lado de la población en Aconquija, porque el tornado se mantuvo en Campo del Pucará y no llegó a otros puntos del municipio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días jornadas de tormentas fuertes para el departamento de Andalgalá, con una temperatura máxima que superó los 32o este martes y que no pasará de los 29o el lunes que viene.

Sí se informó que el viento soplaría fuerte este martes, desde el sudoeste, y que las tormentas fuertes darían paso a prescipitaciones aisladas. El mal estado del tiempo se mantendrá al menos hasta el sábado.