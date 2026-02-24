Día del Mecánico en Argentina: por qué se celebra el 24 de febrero

Más allá del saludo y el reconocimiento, la fecha invita a reflexionar sobre la evolución tecnológica del sector. Con la llegada de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías, el oficio exige cada vez más capacitación y adaptación constante.

Mecánicos famosos

Antes de tener la fama y el reconocimiento mundial por sus interpretaciones, destacados actores de Hollywood comenzaron a trabajar como mecánicos. Por ejemplo, cuando tenía 18 años, Morgan Freeman decidió enrolarse en las Fuerzas Áreas para convertirse en piloto. Sin embargo, antes de empezar su carrera en la actuación se desempeñó como mecánico de coches. Años más tarde, ya en el cine, le tocó interpretar algunos papeles vinculados con el oficio que ejerció de joven.

Pero no fue el único. Antes de convertirse en un pirata del Caribe, Johnny Deep trabajó en una estación de servicio como playero y sin tener ningún conocimiento sobre autos lo pasaron a un taller de reparación. “Tenía que cambiar las llantas de un vehículo, hice el alineamiento, las coloqué de nuevo y cuando el propietario se llevó el coche, la rueda izquierda trasera salió disparada: sobra decir que me pidieron que me marchara”, reconoció una vez en una entrevista.

El español José Sacristán también tuvo su pasado entre tuercas, bujías y motores. De hecho, en su adolescencia abandonó la Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma para trabajar arreglando autos. Más tarde se dio cuenta de que su verdadera vocación era la actuación y desde entonces se dedicó de lleno a la interpretación.