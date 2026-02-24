Día del Mecánico en Argentina: por qué se celebra el 24 de febrero
Desde 1947, los mecánicos celebran su día como símbolo de identidad y derechos laborales.
Cada 24 de febrero, en Argentina se celebra el Día del Mecánico, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes trabajan en la reparación y mantenimiento de vehículos automotores. Se trata de una jornada con fuerte raíz sindical e histórica, que desde mediados del siglo XX quedó oficialmente establecida como día no laborable y pago para el sector.
Esta conmemoración se originó en 1947, cuando Adolfo García, entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), solicitó oficialmente el establecimiento de un día para homenajear a los trabajadores del gremio. La elección de esta fecha coincidió con el triunfo electoral de Juan Domingo Perón. Desde entonces, cada 24 de febrero se reconoce la dedicación y esfuerzo de los mecánicos en toda la Argentina.
Este día busca poner en valor una actividad clave para la economía y la vida cotidiana. Entre los aspectos que se destacan:
- Reparar y realizar mantenimiento preventivo de vehículos.
- Diagnosticar fallas en motores de combustión interna (nafta y diésel).
- Desmontar y ensamblar piezas y sistemas mecánicos.
- Analizar componentes vinculados a la generación y transmisión de movimiento.
Los mecánicos no solo reparan autos particulares. También trabajan en transporte público, camiones y maquinaria pesada. Su tarea es esencial para que el sistema productivo funcione sin interrupciones.
Este especialista es el responsable de reparar y realizar el mantenimiento periódico necesario de los vehículos automotores. El mecánico debe garantizar el funcionamiento óptimo del auto para la seguridad tanto del conductor como de todas las personas que viajen en él.
Más allá del saludo y el reconocimiento, la fecha invita a reflexionar sobre la evolución tecnológica del sector. Con la llegada de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías, el oficio exige cada vez más capacitación y adaptación constante.
Mecánicos famosos
Antes de tener la fama y el reconocimiento mundial por sus interpretaciones, destacados actores de Hollywood comenzaron a trabajar como mecánicos. Por ejemplo, cuando tenía 18 años, Morgan Freeman decidió enrolarse en las Fuerzas Áreas para convertirse en piloto. Sin embargo, antes de empezar su carrera en la actuación se desempeñó como mecánico de coches. Años más tarde, ya en el cine, le tocó interpretar algunos papeles vinculados con el oficio que ejerció de joven.
Pero no fue el único. Antes de convertirse en un pirata del Caribe, Johnny Deep trabajó en una estación de servicio como playero y sin tener ningún conocimiento sobre autos lo pasaron a un taller de reparación. “Tenía que cambiar las llantas de un vehículo, hice el alineamiento, las coloqué de nuevo y cuando el propietario se llevó el coche, la rueda izquierda trasera salió disparada: sobra decir que me pidieron que me marchara”, reconoció una vez en una entrevista.
El español José Sacristán también tuvo su pasado entre tuercas, bujías y motores. De hecho, en su adolescencia abandonó la Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma para trabajar arreglando autos. Más tarde se dio cuenta de que su verdadera vocación era la actuación y desde entonces se dedicó de lleno a la interpretación.
