Brutal pelea en Castelar: lo golpearon con un fierro en la cabeza y quedó inconsciente
La víctima bajó de su camioneta con un rifle de aire comprimido y los agresores respondieron a los golpes. Hay dos imputados.
Una discusión de tránsito en la localidad bonaerense de Castelar se transformó en una brutal pelea donde un hombre quedó inconsciente tras ser golpeado con un fierro en la cabeza. Por el hecho, el agresor y su acompañante terminaron presos.
El violento episodio ocurrió el lunes por la tarde en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte, partido de Morón, y todo quedó registrado en un video grabado por un vecino.
Todo se inició con una discusión verbal entre el conductor de una camioneta Ford Ranger y dos empleados de una empresa de automatización de portones que viajaban en un utilitario, al parecer, por el roce entre ambos vehículos.
Según consta en videos, el conductor de la Ford Ranger se bajó de su camioneta exhibiendo un rifle de aire comprimido y amenazando a los otros dos. Ante esta situación, estos descendieron de su vehículo para discutir y respondieron a los golpes.
Sin embargo, la situación se agravó cuando uno de los empleados lo atacó con un fierro utilizado para aflojar tuercas de llantas. El golpe provocó que el conductor de la camioneta cayera desmayado sobre el asfalto, donde quedó inconsciente al menos durante el tiempo que duró la grabación.
Como si la situación de violencia fuera poca, quienes presenciaron la secuencia comenzaron a perseguir al atacante hasta que finalmente lo rodearon, los tiraron al piso y empezaron a golpearlo brutalmente.
En tanto, la víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece en observación debido a la gravedad de las heridas. Si bien permaneció inconsciente, por el momento se encuentra fuera de peligro.
Por su parte, los agresores, identificados como R.M. y C.M. y ambos empleados de la empresa Motic, fueron detenidos por orden de la UFI Nº05 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, e imputados por el delito de lesiones graves, aunque la caratula del caso podría modificarse dependiendo de la evolución del estado de salud de la víctima.
