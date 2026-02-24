Brutal pelea en Castelar: lo golpearon con un fierro en la cabeza y quedó inconsciente

castelar pelea fierro cabeza

Como si la situación de violencia fuera poca, quienes presenciaron la secuencia comenzaron a perseguir al atacante hasta que finalmente lo rodearon, los tiraron al piso y empezaron a golpearlo brutalmente.

En tanto, la víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece en observación debido a la gravedad de las heridas. Si bien permaneció inconsciente, por el momento se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, los agresores, identificados como R.M. y C.M. y ambos empleados de la empresa Motic, fueron detenidos por orden de la UFI Nº05 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, e imputados por el delito de lesiones graves, aunque la caratula del caso podría modificarse dependiendo de la evolución del estado de salud de la víctima.