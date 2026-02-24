Jorge Macri anunció una "baja histórica" del delito en CABA

En cuanto a la motivación, un 27% se trató de homicidios en “riña” o “venganza”, un 18% de homicidios “en ocasión de robo”, un 13% por “violencia o conflicto intrafamiliar” y un 10% por femicidios.

Robo

La cifra de robos fue la más baja de los últimos 25 años, con un descenso del 27% respecto al 2024 y una tendencia que abarca a varias categorías.

mapa del delito ciudad (2)

Dentro de los robos con armas - de fuego, cortantes o cualquier elemento contundente - se produjo un descenso del 34% en relación con el año previo, con 5.566 casos, marcando así una drástica caída comparada con los registros de hace casi diez años.

Sin embargo, lo que más se destaca es el derrumbe a más de la mitad del robo de automotor, con una baja del 54%, ubicándose por debajo de los niveles registrados durante la pandemia, según datos del Ministerio de Seguridad porteño. La cifra es la más baja desde 2002, con un descenso del 92% desde es pico histórico.

mapa del delito ciudad (1)

El robo bajo la modalidad de motochorros tuvo solo una baja del 3% con 5.587 casos en 2025. Sin embargo, la caída fue del 51% si se compara la cifra con el pico histórico alcanzado en 2018, cuando se denunciaron 11.271 hechos.

Los hurtos, es decir, la sustracción de bienes sin uso de violencia, lograron una baja del 21% con 49.641 casos denunciados.

Por otro lado, se informó un total de 36.512 detenciones por todos los delitos, un 3% más que en 2024, y un índice de un 80% de resolución de casos. En este sentido, Macri remarcó que “el grueso de los delitos es cometido por reincidentes”.

“Muchas veces hay que detener a la misma persona 20 veces”, enfatizó y siguió: "El 20% de los delincuentes concentra la mayoría de los delitos cometidos”.

“La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, no la excepción. No es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, sostuvo Macri al presentar el Mapa del Delito 2025 junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La lucha contra los manteros, terrenos usurpados y trapitos

Embed

Además, la gestión también puso el foco en la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente (casi 600 hasta el momento), la liberación cuadras tomadas por la venta ilegal, el desalojo de 18 mil manteros que tomaban el espacio público y la intensificación de los operativos contra los “trapitos” que extorsionan a los automovilistas en eventos masivos.

“Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta la ciudad de La Plata, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había", remarcó Macri,

Por otro lado, destacó la lucha contra "la mafia de los ‘trapitos’": "No vamos a tolerar que ninguna familia sea extorsionada o amenazada cuando van a cenar o a disfrutar de un recital en paz. Necesitamos endurecer las penas”, dijo el jefe de Gobierno y afirmó: “Cometer un delito en la Ciudad no es gratis, te vamos a ir a buscar donde sea que te escondas”.

La inversión estratégica en recursos y tecnología fue otro aspecto clave que permitió disponer de más personal y garantizar mayor presencia policial en las calles, según destacaron desde el Gobierno porteño.

En este punto, se detalló que se incorporaron 2.500 nuevos efectivos, se creó la Patrulla de Control de Accesos y se equipó a la Policía de la Ciudad con 500 nuevos vehículos - incluyendo patrulleros, motos y camionetas-. En simultáneo, se avanzó con la ampliación de la red de tecnología de videovigilancia, que elevó a más de 17 mil la cantidad de cámaras conectadas con el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, y la instalación de 400 Puntos Seguros.

“Nuestra prioridad es el orden público y eso engloba todo lo que venimos haciendo. Logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y de personal”, dijo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez. Y agregó: “A lo largo del año incorporamos más de 2.000 policías”.

El Mapa del Delito es una herramienta de gestión de la Ciudad que recopila y procesa información con el objetivo de promover y elaborar estrategias de prevención. Fue puesto en marcha en 2017 a partir de la sanción de la ley 5.688 que instituyó el Sistema Integral de Seguridad Pública y creó la Policía de la Ciudad. El de 2025 es el noveno informe presentado desde su creación.