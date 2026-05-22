Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 22 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos con clima estable para el AMBA, pero todavía mucho frío.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa atravesado por un nuevo aire polar, con bajas temperaturas y mucho frío, pero se mantienen las buenas condiciones del clima en un cierre de semana estable, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el SMN prevé un viernes con cielo mayormente nublado durante el día, pasando a despejado en la noche; y con temperaturas que se prevén de entre 4 grados de mínima y 13 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el sábado se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas estimadas en 6 de mínima, pero 15 de máxima, empezando a registrarse un leve repunte.
Para el domingo, el organismo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16.
En tanto, el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo confirmaría el alivio al frío extremo, en una jornada templada que se espera con todavía cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
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