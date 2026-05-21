Chascomús: investigan a cuatro policías que presenciaron el ataque a Kevin y no detuvieron al agresor
Denuncian que Leandro Marcellino mató a golpes al adolescente de 15 años cuando estaba acostado en una camilla tras un accidente de tránsito.
La Justicia bonaerense comenzó a investigar a cuatro efectivos policiales que presenciaron el crimen de Kevin Martínez, ocurrido el martes 12 de mayo en Chascomús, y no hicieron nada para detener al asesino, que luego fue identificado como Leandro Marcelino
Kevin Martínez, de 15 años, murió tras sufrir una "fractura múltiple de cráneo", como consta en el informe preliminar de la autopsia.
El muchacho había sufrido lesiones graves por el choque de su moto contra un Ford Ka, pero la que le causó la muerte fue inflingida por Marcellino cuando Kevin ya estaba acostado en la camilla del SAME de la provincia de Buenos Aires, a la espera de ser trasladado.
Para ese momento el personal médico estaba acompañado por cuatro efectivos policiales -dos hombres y dos mujeres- que se limitaron a ser testigos de la escena sin detener a Marcellino cuando descargaba golpe tras golpe sobre la cabeza del adolescente.
Medios de Chascomús informaron que la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada 9, a cargo de la Dra. Daniela Bertoletti Tramuja, notificó este jueves a los oficiales sobre la investigación por "violación a los deberes de funcionarios públicos".
En particular la fiscalía se concentra en la inacción de los oficiales, quienes por ahora no cumplen tareas en la Estación de Policía Comunal de Chascomús pero aunque no figuran como desafectados de la fuerza.
Además de la investigación judicial se abrió un proceso en Asuntos Internos de la Policía bonaerense para analizar la secuencia del episodio ocurrido el 12 de mayo.
Hasta la fecha no hubo allanamientos en la Estación de Policía Comunal de Chascomús, y tampoco se sabe dónde está Leandro Marzzellino, un hombre que tenía un pasado oscuro previo al crimen de Kevin.
La inacción de los policías de Chascomús fue evidente y criticada casi desde el primer día de la investigación: cuando empezaron a circular videos del episodio, cuando salieron a hablar los familiares de Kevin y ahora también, con la mirada de la fiscalía.
"Kevin no falleció en el accidente, a Kevin lo mataron. Lo mató Marcellino junto a los policías", afirmó días atrás Tatiana, hermana mayor del adolescente, en declaraciones a los medios.
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