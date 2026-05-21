Chascomús: investigan a cuatro policías que presenciaron el ataque a Kevin y no detuvieron al agresor

leandro Marzzellino chascomus

En particular la fiscalía se concentra en la inacción de los oficiales, quienes por ahora no cumplen tareas en la Estación de Policía Comunal de Chascomús pero aunque no figuran como desafectados de la fuerza.

Además de la investigación judicial se abrió un proceso en Asuntos Internos de la Policía bonaerense para analizar la secuencia del episodio ocurrido el 12 de mayo.

Hasta la fecha no hubo allanamientos en la Estación de Policía Comunal de Chascomús, y tampoco se sabe dónde está Leandro Marzzellino, un hombre que tenía un pasado oscuro previo al crimen de Kevin.

La inacción de los policías de Chascomús fue evidente y criticada casi desde el primer día de la investigación: cuando empezaron a circular videos del episodio, cuando salieron a hablar los familiares de Kevin y ahora también, con la mirada de la fiscalía.

"Kevin no falleció en el accidente, a Kevin lo mataron. Lo mató Marcellino junto a los policías", afirmó días atrás Tatiana, hermana mayor del adolescente, en declaraciones a los medios.