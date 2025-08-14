Alerta meteorológica este viernes: las advertencias a la población del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este viernes. Vuelven las lluvias a la zona del AMBA.
La jornada de este viernes 15 de agosto, jornada no laborable en el país, estará complicada en varias provincias del país por sendas alertas amarillas emitidas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, el fin de semana largo estará pasado por agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con la buena noticia de que las lluvias no será fuertes y se producirían solo el sábado por la noche en la zona del AMBA.
Alerta amarilla: cuáles son las provincias complicadas
El organismo oficial emitió alertas por vientos fuertes para este viernes 15 de agosto en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y el noroeste de Tucumán.
Según informó el SMN, esas áreas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Lluvias y calor: cómo sigue el tiempo en el AMBA
Las lluvias pueden volver a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el sábado 16 de agosto por la noche, según lo anuncia el organismo oficial.
La mala noticia del clima es que luego de un descanso del domingo, en la Ciudad y el Gran Buenos Aires se esperan tres días seguidos de lluvias: desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto se anuncian tormentas.
Y ya con las lluvias habrá un repunte en las marcas térmicas y a partir de este mismo fin de semana las temperaturas mínimas estarán cerca de los dígitos y las máximas llegarán -y superarán algunos días- los 20 grados.
