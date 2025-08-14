Alerta meteorológica este viernes: las advertencias a la población del Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias y calor: cómo sigue el tiempo en el AMBA

Las lluvias pueden volver a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el sábado 16 de agosto por la noche, según lo anuncia el organismo oficial.

La mala noticia del clima es que luego de un descanso del domingo, en la Ciudad y el Gran Buenos Aires se esperan tres días seguidos de lluvias: desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto se anuncian tormentas.

Y ya con las lluvias habrá un repunte en las marcas térmicas y a partir de este mismo fin de semana las temperaturas mínimas estarán cerca de los dígitos y las máximas llegarán -y superarán algunos días- los 20 grados.