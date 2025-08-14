Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 14 de agosto

Según el SMN, se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 13 grados para el sábado; y de entre 11 y 16 para el domingo.

El organismo nacional ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones: el próximo martes, para cuando pronostica lluvias aisladas durante toda la jornada, junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 16.