Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 14 de agosto
Se espera por una jornada con mucho frío en el AMBA pero buen clima, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El frío regresa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los últimos días de la semana, mientras que se mantienen las buenas condiciones del clima, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones del clima casi primaverales, el frío llegaría este jueves, con temperaturas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima, acompañado de cielo algo nublado en el día y despejado en la noche.
En este marco, y para algunas zonas del conurbano, este jueves regía un alerta amarillo por frío extremo emitido por el SMN.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 4 y 12 grados, pero con cielo despejado en el día, y parcialmente nublado en la noche.
Según el SMN, se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 13 grados para el sábado; y de entre 11 y 16 para el domingo.
El organismo nacional ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones: el próximo martes, para cuando pronostica lluvias aisladas durante toda la jornada, junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 16.
