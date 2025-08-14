Tras las lluvias y el frío vuelve el calor a Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que subirán las marcas térmicas en el AMBA: también habrá lluvias.
El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se está convirtiendo en una montaña rusa, con días de calor, luego frío, lluvias y mucha humedad. Eso se mantendrá así pero con temperaturas más altas, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En los próximas horas volverán las lluvias a la zona del AMBA y luego de las precipitaciones, que se darán durante más de una jornada, se despedirá esta especie de ola de frío polar los últimos días.
Lluvias y calor: cómo sigue el tiempo en el AMBA
Las lluvias pueden volver a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el sábado 16 de agosto por la noche, según lo anuncia el organismo oficial.
La mala noticia del clima es que luego de un descanso del domingo, en la Ciudad y el Gran Buenos Aires se esperan tres días seguidos de lluvias: desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto se anuncian tormentas.
Y ya con las lluvias habrá un repunte en las marcas térmicas y a partir de este mismo fin de semana las temperaturas mínimas estarán cerca de los dígitos y las máximas llegarán -y superarán algunos días- los 20 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario