Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cuánto bajan las temperaturas según el informe del SMN
El organismo lanzó para este jueves 14 de agosto nuevos avisos por temperaturas extremas en diversas regiones. Las recomendaciones.
Luego de varias jornadas con clima primaveral, el frío extremo volvió de manera sorpresa este jueves, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por bajas temperaturas, que esta vez alcanzaba a zonas de la provincia de Buenos Aires.
Una advertencia de nivel amarilla, pero por frío y temperaturas extremas, regía para zonas de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.
En territorio bonaerense, el aviso afectaba a regiones de la zona oeste y norte del conurbano; y además de zonas del centro de la Provincia.
De acuerdo con el SMN, las marcas térmicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
En zonas bonaerenses, este aviso por bajas temperaturas alcanzaba a localidades del interior de la Provincia, y parta de la costa.
Para el AMBA, el organismo prevé para este jueves una jornada con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche, junto a temperaturas de entre 2 y 13 grados.
Alerta por frío extremo: recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
Las recomendaciones que brinda el SMN para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.
