Alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado: informe y advertencias del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico para el arranque de un fin de semana que será sumamente inestable. Los detalles.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de tormentas también para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la alerta meteorológica -en esta oportunidad- abarca a otros tres territorios que deberán tomar las precauciones necesarias ante el arribo de las lluvias.
En este sentido, el organismo alertó a la población de tres posibles ante un sábado sumamente inestable. Todos los detalles.
Alerta amarilla por tormentas para 3 provincias
Las regiones afectadas por la alerta amarilla son Mendoza, Córdoba y San Luis.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en los territorios mencionados, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentan una alerta amarilla por fuertes vientos.
Cuándo llegan las tormentas al AMBA
Según el pronóstico del SMN, este sábado 13 de diciembre llegarán tormentas aisladas a la Ciudad, en tanto que el termómetro oscilará entre los 23 y 33 grados, lo que significará un nuevo sofocante día para porteños y bonaerenses. Pero las precipitaciones, que tendrán lugar desde la tarde, traerán el alivio que se sentirá recién el domingo.
Para la última jornada del fin de semana, se esperan temperaturas que oscilen entre los 18 y 24 grados, cuando nuevamente las tormentas aisladas estén presentes. Hacia la noche, por su parte, habrá chaparrones, y las lluvias no se extenderán al día lunes, aunque sí cambiarán por completo la térmica que se venía sintiendo.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
