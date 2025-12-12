Alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado: informe y advertencias del SMN

mapa_alertas

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

Según el pronóstico del SMN, este sábado 13 de diciembre llegarán tormentas aisladas a la Ciudad, en tanto que el termómetro oscilará entre los 23 y 33 grados, lo que significará un nuevo sofocante día para porteños y bonaerenses. Pero las precipitaciones, que tendrán lugar desde la tarde, traerán el alivio que se sentirá recién el domingo.

Para la última jornada del fin de semana, se esperan temperaturas que oscilen entre los 18 y 24 grados, cuando nuevamente las tormentas aisladas estén presentes. Hacia la noche, por su parte, habrá chaparrones, y las lluvias no se extenderán al día lunes, aunque sí cambiarán por completo la térmica que se venía sintiendo.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.