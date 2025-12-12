Inminente llegada de tormentas al AMBA: a qué hora de este sábado se larga en la Ciudad

tormentas telam

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

Según el pronóstico del SMN, este sábado 13 de diciembre llegarán tormentas aisladas a la Ciudad, en tanto que el termómetro oscilará entre los 23 y 33 grados, lo que significará un nuevo sofocante día para porteños y bonaerenses. Pero las precipitaciones, que tendrán lugar desde la tarde, traerán el alivio que se sentirá recién el domingo.