Inminente llegada de tormentas al AMBA: a qué hora de este sábado se larga en la Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un preocupante pronóstico que se extenderá durante todo el fin de semana: ¡a sacar el paraguas!
El calor extremo azota a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, con temperaturas que superan ampliamente los 30 grados. Pero esta situación climática tendrá su fin -al menos, temporalmente- durante este fin de semana, de acuerdo a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo detalló la llegada de tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que provocará un brusco descenso en las temperaturas.
Cuándo llegan las tormentas al AMBA
Según el pronóstico del SMN, este sábado 13 de diciembre llegarán tormentas aisladas a la Ciudad, en tanto que el termómetro oscilará entre los 23 y 33 grados, lo que significará un nuevo sofocante día para porteños y bonaerenses. Pero las precipitaciones, que tendrán lugar desde la tarde, traerán el alivio que se sentirá recién el domingo.
Para la última jornada del fin de semana, se esperan temperaturas que oscilen entre los 18 y 24 grados, cuando nuevamente las tormentas aisladas estén presentes. Hacia la noche, por su parte, habrá chaparrones, y las lluvias no se extenderán al día lunes, aunque sí cambiarán por completo la térmica que se venía sintiendo.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
