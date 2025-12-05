Alerta meteorológica por severas tormentas para este sábado: qué dice el informe de los pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de fuertes precipitaciones a diferentes sectores del país. Todas las recomendaciones a tener en cuenta.
Aunque la mayor parte del país disfruta de excelente clima y, en ciertos puntos, altas temperaturas, el escenario cambiará drásticamente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta naranja que afectará a una provincia y una amarilla que lo hará en siete provincias durante este sábado.
La jornada de este 6 de diciembre será sumamente inestable. Por esa razón, el organismo insta a tomar precauciones ante la inminencia de fuertes tormentas, siguiendo las recomendaciones emitidas para estas próximas horas.
Tormentas severas: alerta naranja para San Juan
Para esta región, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta naranja para 5 provincias por fuertes tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y, en menor alcance, Tucumán.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en las regiones mencionadas, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario