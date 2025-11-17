Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 17 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA.
Atrás quedaron las lluvias y tormentas del domingo, y la semana se encamina a iniciar con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche, junto a temperaturas de entre 10 grados de mínima y 23 de máxima, sintiéndose un descenso térmico.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para la continuidad de la semana, el martes tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con nuevamente altas temperaturas: 15 de mínima y 30 de máxima.
El miércoles, siempre de acuerdo con el organismo nacional, se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 y 26 grados.
El SMN, en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 13 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.
