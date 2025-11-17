Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 17 de noviembre

El SMN, en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 13 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.