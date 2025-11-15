Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó un pronóstico poco alentador para porteños y bonaerenses: tormentas y mucho viento.
Se viene un domingo sumamente complicado en lo que a clima respecta: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una mañana con tormentas fuertes, al igual que la madrugada, lo que generará un marcado descenso de la temperatura máxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tras las precipitaciones, el termómetro oscilará entre los 17 y 23 grados, y habrá fuertes ráfagas provenientes del sector Sur, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde, donde se espera que porteños y bonaerenses padezcan horas muy ventosas.
Alerta naranja para Buenos Aires y otras 7 provincias
Las provincias afectadas por la alerta naranja que comprende tormentas fuertes son Buenos Aires, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Para esta región, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico extendido para el AMBA
Si bien el lunes ya no habrá lluvias ni tormentas, el SMN anticipó que las térmicas serán similares al domingo: la mínima rondará los 11 grados, mientras que la máxima ascenderá a 23. La jornada presentará un cielo despejado con viento desde el Oeste, aunque podrían llegar algunas ráfagas del Noroeste hacia la noche.
En tanto, el martes nuevamente la máxima se dispara: se esperan 30 grados de máxima para la segunda jornada de la semana que, aunque tendrá cielo ligeramente nublado, se presentará algo ventosa también.
