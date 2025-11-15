Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre

lluvia lluvias clima Se vienen lluvias fuertes.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico extendido para el AMBA

Si bien el lunes ya no habrá lluvias ni tormentas, el SMN anticipó que las térmicas serán similares al domingo: la mínima rondará los 11 grados, mientras que la máxima ascenderá a 23. La jornada presentará un cielo despejado con viento desde el Oeste, aunque podrían llegar algunas ráfagas del Noroeste hacia la noche.

En tanto, el martes nuevamente la máxima se dispara: se esperan 30 grados de máxima para la segunda jornada de la semana que, aunque tendrá cielo ligeramente nublado, se presentará algo ventosa también.

buenos aires soleado