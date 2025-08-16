Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del sábado 16 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con frío en el AMBA, y no descarta que se registren lluvias.
Arranca el fin de semana que se espera con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y acompañado por frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un sábado con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y bajas probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado por marcas térmicas de entre 5 y 11 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
El domingo del Día del Niño sí tendría buen pronóstico durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 7 grados de mínima y 15 de máxima.
Para iniciar la semana, el SMN espera un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, sintiéndose un repunto térmico.
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis. De momento, el organismo tiene pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 12 y 16 grados.
El miércoles regresaría la estabilidad con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18.
