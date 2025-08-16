Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del sábado 16 de agosto

El martes podría llegar una nueva ciclogénesis. De momento, el organismo tiene pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 12 y 16 grados.

El miércoles regresaría la estabilidad con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18.