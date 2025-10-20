El restaurante que reúne cocina española, sabor porteño y platos para compartir

Papas bravas Bilbao: cuñas doradas y crocantes con alioli, salsa brava y cubos de jamón ibérico tostado.

Croquetas de jamón ibérico con pesto de albahaca y almendras, un clásico del tapeo español con un toque fresco y aromático.

Chipirones al vino blanco, con ajo, pimentón español y perejil, cocinados al hierro.

Provoleta Bilbao, un provolone artesanal al hierro con cebolla caramelizada, ajíes asados y jamón crudo crocante.

Variedad de tortillas, perfectas para compartir: clásica (papas españolas, cebollas y morrón rojo caramelizado); con chorizo colorado; de papas y jamón ibérico, y de acelga (con acelga, cebolla caramelizada, queso parmesano y huevo).

Risotto de hongos de pino y champiñones con parmesano.

Crema catalana, un postre tradicional, con su cobertura crocante de azúcar caramelizado y una textura suave y perfumada.

Para maridar, el Vermouth de la casa es la elección natural: se sirve con rodaja de naranja desecada y romero, acompañado de soda en sifón.

Bilbao es una experiencia que reune cocina española, hospitalidad porteña y el placer de compartir. Un clásico moderno de Palermo, pensado para cada momento del día, donde cada bocado tiene historia y cada copa, un brindis esperando suceder.

Dónde queda Bilbao

Este restaurante está ubicado en Palermo, en Thames 1795. Abre todos los días de 10 a 02 hs.