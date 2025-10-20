El restaurante que reúne cocina española, sabor porteño y platos para compartir
Tapas, platos clásicos, cócteles y una ambientación que invita a quedarse: todo en una esquina donde el disfrute se vive al ritmo del vermouth y la buena mesa.
En la esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao combina lo mejor de la cocina española con una mirada porteña contemporánea. Es un espacio que invita a comer variedad de platos, con tapas que llegan una tras otra, vermouths servidos con un sifón y gastronomía pensada para distintos momentos del día. Abre desde la mañana hasta la medianoche y exhibe una carta variada que va desde desayunos hasta cenas completas, sin perder su esencia: la del bar español donde el producto, la técnica y el disfrute se encuentran.
Con una ambientación que remite a los bares antiguos —madera oscura, luz cálida y una barra que domina el espacio—, Bilbao propone una experiencia relajada pero cuidada, donde cada plato tiene su sello. Además, de lunes a viernes ofrece promociones de 2x1 en cócteles y cervezas con tapeo, ideales para aprovechar su happy hour extendido.
Los imperdibles en Bilbao
La carta de Bilbao combina tradición y originalidad. Estos son algunos de los platos que vale la pena probar:
- Papas bravas Bilbao: cuñas doradas y crocantes con alioli, salsa brava y cubos de jamón ibérico tostado.
- Croquetas de jamón ibérico con pesto de albahaca y almendras, un clásico del tapeo español con un toque fresco y aromático.
- Chipirones al vino blanco, con ajo, pimentón español y perejil, cocinados al hierro.
- Provoleta Bilbao, un provolone artesanal al hierro con cebolla caramelizada, ajíes asados y jamón crudo crocante.
- Variedad de tortillas, perfectas para compartir: clásica (papas españolas, cebollas y morrón rojo caramelizado); con chorizo colorado; de papas y jamón ibérico, y de acelga (con acelga, cebolla caramelizada, queso parmesano y huevo).
- Risotto de hongos de pino y champiñones con parmesano.
- Crema catalana, un postre tradicional, con su cobertura crocante de azúcar caramelizado y una textura suave y perfumada.
Para maridar, el Vermouth de la casa es la elección natural: se sirve con rodaja de naranja desecada y romero, acompañado de soda en sifón.
Bilbao es una experiencia que reune cocina española, hospitalidad porteña y el placer de compartir. Un clásico moderno de Palermo, pensado para cada momento del día, donde cada bocado tiene historia y cada copa, un brindis esperando suceder.
Dónde queda Bilbao
Este restaurante está ubicado en Palermo, en Thames 1795. Abre todos los días de 10 a 02 hs.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario