Alerta sanitaria: la sífilis superó los 55 mil casos en el último año en Argentina

sifilis

El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre y el tratamiento consiste en antibióticos, que resultan altamente efectivos cuando se administran de manera oportuna. Las autoridades sanitarias recomiendan el testeo periódico, especialmente tras relaciones sexuales sin protección y en cada trimestre del embarazo.

“La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, finalizó la Dra. Valko.