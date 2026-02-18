Alerta sanitaria: la sífilis superó los 55 mil casos en el último año en Argentina
Los registros oficiales muestran un crecimiento sostenido de la infección, con mayor impacto en adolescentes y jóvenes. Advierten sobre la importancia del diagnóstico temprano y el uso de preservativo.
La sífilis volvió a posicionarse como una preocupación creciente en el sistema sanitario argentino. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se confirmaron 55.183 diagnósticos en todo el país, la cifra más alta de los últimos cinco años. El incremento representa un 71% más de casos en comparación con el período comprendido entre 2020 y 2024, según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.
Se trata de una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, que se contagia principalmente a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo. También puede transmitirse de la persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto, e incluso en algunos casos por la lactancia.
“La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo y también puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo”, señaló la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc.
Uno de los principales problemas radica en que la enfermedad puede cursar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. “Muchas veces la enfermedad no da señales claras. En su etapa inicial puede aparecer una lesión indolora en la zona de contacto, que suele desaparecer sola y pasar inadvertida”, añadió la especialista.
Si no se trata a tiempo, la infección puede avanzar y generar complicaciones severas. “Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones”, expresó la experta.
El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre y el tratamiento consiste en antibióticos, que resultan altamente efectivos cuando se administran de manera oportuna. Las autoridades sanitarias recomiendan el testeo periódico, especialmente tras relaciones sexuales sin protección y en cada trimestre del embarazo.
“La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, finalizó la Dra. Valko.
