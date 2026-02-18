Pánico en el Teatro Cervantes: evacuaron un edificio anexo por temblores
Bomberos y Policía de la Ciudad desplegaron operativo de emergencia tras la denuncia de temblores en el piso 10 del teatro. Unas 100 personas fueron evacuadas.
Un momento de tensión se vive este mediodía en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bomberos y personal de emergencias evacuaron de urgencia un edificio anexo al histórico Teatro Nacional Cervantes tras recibir denuncias por "temblores" en la estructura.
El incidente se focaliza en el inmueble ubicado en la avenida Córdoba 1155, entre las calles Cerrito y Libertad. Según el reporte preliminar de Policía de la Ciudad, el encargado del lugar alertó a las autoridades tras sentir fuertes movimientos en el piso 10 de la edificación, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de rescate.
Operativo y corte total en el Teatro Cervantes
Ante la alarma inicial por un posible "peligro de derrumbe", se activó un protocolo de seguridad que incluyó el corte total de tránsito en la avenida Córdoba a la altura de Cerrito, generando importantes demoras en la zona.
La Unidad de Monitoreo y Atención de la Salud (UMAT) confirmó que se procedió a la evacuación preventiva de 100 personas que se encontraban en el edificio. Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron heridos y ninguno de los evacuados requirió asistencia médica.
El edificio afectado cuenta con una estructura de tres subsuelos, planta baja y 13 pisos. En estos momentos, personal de Bomberos continúa trabajando en el lugar realizando una inspección técnica exhaustiva para determinar el origen de los temblores y evaluar la seguridad de la estructura.
