Choque, vuelco y muerte en la autopista del Oeste: una combi embistió a un camión

De acuerdo a las primeras versiones, la Nissan, por causas que aún se desconocen, chocó contra la parte trasera del camión Scania, perdió el control y volcó. Los ocupantes de la camioneta son las víctimas.

La camioneta terminó severamente dañada en la parte delantera y superior, con los vidrios rotos e importantes abolladuras en el resto del rodado. El camión Scania, por su parte, recibió apenas el impacto en la parte trasera y se encuentra detenido en el carril derecho.

Desde Autopistas del Oeste en redes sociales afirmaron que “equipos de seguridad vial, bomberos y peritos” están trabajando en el lugar para dar con las circunstancias del siniestro vial y para limpiar la cinta asfáltica, que sufrió el derrame de combustible y aceite. Mientras, la traza liberó los carriles principales y la obstrucción sólo alcanza a la banquina.

Ayer, un camión volcó y quedó lateralizado sobre el Acceso Oeste, en las primeras horas de la jornada. Y que dejó como saldo una persona herida de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 41,5 del Acceso Oeste, a la altura de la salida hacia Reja Grande, en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El accidente provocó una reducción de la banquina y parte de la salida, lo que afectó la circulación vehicular. Autopistas del Oeste informó que la persona que resultó herida fue trasladada a un hospital de Moreno.