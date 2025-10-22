Choque, vuelco y muerte en la autopista del Oeste: una combi embistió a un camión
El incidente fue a la altura de kilómetro 42 del Acceso y provoca demoras en el tránsito.
Dos personas murieron este miércoles por la mañana tras un fuerte accidente entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste. En este contexto, se montó un amplio operativo de equipos de seguridad vial, Bomberos y peritos, que trabajan en el lugar.
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 42 del Acceso Oeste, mano a Luján, cuando, por motivos que se desconocen, la camioneta chocó con un camión y volcó. En tanto, los dos carriles derechos se encuentran restringidos al tránsito.
Según se puede ver en la imagen que difundió Autopistas del oeste, la camioneta Nissan Frontier 4x4 está volcada en medio del asfalto con daños considerables. El fatal incidente de tránsito ocurrió a la altura de Francisco Álvarez, en el municipio de Moreno.
De acuerdo a las primeras versiones, la Nissan, por causas que aún se desconocen, chocó contra la parte trasera del camión Scania, perdió el control y volcó. Los ocupantes de la camioneta son las víctimas.
La camioneta terminó severamente dañada en la parte delantera y superior, con los vidrios rotos e importantes abolladuras en el resto del rodado. El camión Scania, por su parte, recibió apenas el impacto en la parte trasera y se encuentra detenido en el carril derecho.
Desde Autopistas del Oeste en redes sociales afirmaron que “equipos de seguridad vial, bomberos y peritos” están trabajando en el lugar para dar con las circunstancias del siniestro vial y para limpiar la cinta asfáltica, que sufrió el derrame de combustible y aceite. Mientras, la traza liberó los carriles principales y la obstrucción sólo alcanza a la banquina.
Ayer, un camión volcó y quedó lateralizado sobre el Acceso Oeste, en las primeras horas de la jornada. Y que dejó como saldo una persona herida de gravedad.
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 41,5 del Acceso Oeste, a la altura de la salida hacia Reja Grande, en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El accidente provocó una reducción de la banquina y parte de la salida, lo que afectó la circulación vehicular. Autopistas del Oeste informó que la persona que resultó herida fue trasladada a un hospital de Moreno.
