Alerta por tormentas con granizo genera alarma y preocupación este jueves en Buenos Aires: el informe del SMN
El organismo mantiene sus avisos para la continuidad de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima continúa en buena parte del país mientras se acerca el fin de semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este jueves 23 de octubre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para casi todo Buenos Aires menos el AMBA; y regiones de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.
En zonas del sur de la provincia de Córdoba, el aviso subía a alerta naranja debido a la intensidad de las precipitaciones.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
En tanto, para regiones con alerta naranja, el SMN prevé que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
