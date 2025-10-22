La familia de Paola Lens denunció que sigue desaparecida en Mallorca tras presentarse en una comisaría

Pero la familia en Argentina sólo recibió un llamado de la Policía de España, y Dolores expresó que siguen "preocupados" y "angustiados" porque no tienen conocimiento del paradero y estado de salud reales de la joven.

Qué se sabe de Paola Mariana Lens en España

Paola Mariana Lens se radicó en España el 6 de octubre pasado tras aceptar un trabajo como niñera a través de una aplicación que su familia no supo nombrar.

La propuesta laboral era tentadora, pero al poco tiempo de llegar a su nuevo hogar la joven le mandó un audio a un amigo en el que se la escuchaba llorando y angustiada.

“No tenés que hacer esto”, le dice a su amigo, que le insistía en viajar para verla. “Estoy laburando, tengo un re laburo y no lo puedo perder. Estoy en la mierda y no quiero volver a cero”, dijo ella, nerviosa.

Mariana Lens

Ese audio data de una fecha posterior al 14 de octubre, que fue el último día en que la mujer de 26 años mantuvo un contacto directo con su familia.

La intención de Paola, una vez finalizado el período de trabajo en Palma de Mallorca, era trasladarse a Andorra para hacer la temporada de esquí, un deporte que practica con frecuencia y en el que aspira a formarse como instructora.

Aunque la joven mantiene su cuenta de Instagram activa, bloqueó a sus parientes en ella.

Además, al acceder a su correo electrónico los Lens descubrieron que todos los mensajes previos a septiembre habían sido eliminados, por lo que no pudieron encontrar el pasaje de Paola, lo que dificulta aún más identificar y rastrear a sus supuestos empleadores.