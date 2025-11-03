Alerta por tormentas con granizo genera alarma y preocupación este lunes en Buenos Aires: el informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para el inicio de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima regresa en buena parte del país en el marco del inicio de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este lunes 3 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para el oeste, centro y costa de la provincia de Buenos Aires; y regiones de Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.
En el sur del país, un aviso por fuertes viento afectaba a zonas de Tierra del Fuego y Santa Cruz. En este caso, el informe indica que el área continuará afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
