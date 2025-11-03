Multas de tránsito: el plan de pagos del Gobierno para pagar las infracciones

El nuevo sistema de audiencias virtuales en CABA

El Gobierno porteño anunció una nueva iniciativa que permite resolver multas directamente por videollamada, garantizando los mismos derechos y procedimientos que en la modalidad presencial.

Para acceder, es necesario solicitar un turno a través de BOTI, el asistente oficial de la Ciudad (disponible por WhatsApp al 11-5050-0147), escribiendo las palabras clave “multa” o “infracciones”. Luego, el sistema te guiará con las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”.

Una vez confirmado, te enviarán un enlace único y personal al correo electrónico, donde deberás ingresar el día y hora pautados. Durante la audiencia, que tiene una duración máxima de 20 minutos, tendrás que presentar un documento válido y exponer el descargo, mostrar pruebas o explicar los motivos del reclamo.

Al finalizar, el controlador dicta una resolución que se incorpora de inmediato al expediente online del caso en cuestión. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y todo el proceso queda grabado en video, lo que asegura la transparencia del procedimiento.

Tené en cuenta que al solicitar una audiencia virtual se pierde el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. Por eso, antes de iniciarlo, el sistema advierte preferís mantener el beneficio o continuar con el encuentro virtual para hacer su descargo.