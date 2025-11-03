Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 3 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas.
Luego de un fin de semana inestable, el buen clima regresaría para el inicio de la nueva semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, de acuerdo con el SMN se espera un lunes sin lluvias, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se espera por una semana signada por el clima inestable en el AMBA, con el martes como fecha para el regreso de las precipitaciones, según el SMN. La jornada tendría tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 18 y 25 grados.
El miércoles tendría cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones; junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 21; mientras que el jueves se prevé con cielo nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 11 y 20 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se espera otra vez pasado por agua, con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. Las temperaturas rondarán entre 14 y 28 grados.
Te puede interesar
Dejá tu comentario