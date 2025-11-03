Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Se espera por una semana signada por el clima inestable en el AMBA, con el martes como fecha para el regreso de las precipitaciones, según el SMN. La jornada tendría tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 18 y 25 grados.