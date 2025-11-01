Alertas por lluvias fuertes con granizo complican el domingo: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias fuertes, con posible caída de granizo. Habrá tormentas en el AMBA.
El primer domingo de noviembre llegará con complicaciones en varias zonas del país, que tendrán lluvias y tormentas fuertes, con chances de caída de granizo, según publicó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
También el organismo oficial emitió alertas para este domingo por vientos fuertes, que serán para las provincias de Chubut y Santa Cruz, que pueden llegar a tener ráfagas de 100km/h.
En tanto, de manera inesperada en la zona del AMBA se esperan lluvias durante este domingo 2 de noviembre, con muchas posibilidades de algunos chaparrones fuertes luego del amanecer, en una jornada que puede tener precipitaciones durante gran parte del día.
Alerta por lluvias y granizo
Para este domingo se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo, sobre todo en el norte de Córdoba y el norte de Misiones.
Para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Sobre Formosa y Misiones se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
