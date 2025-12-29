Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a varias zonas: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este lunes por tormentas y granizo en diferentes zonas del país.
El clima inestable parece no dar tregua, y este lunes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este lunes 29 de diciembre a casi todo el centro y norte de la Argentina.
El aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé que la última semana del año inicie con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.
