Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a varias zonas: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé que la última semana del año inicie con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.