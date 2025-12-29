Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de diciembre

Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.

El primer viernes del 2026, siempre según el organismo nacional, sería con cielo entre parcial y mayormente nublado, y temperaturas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.