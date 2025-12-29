Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones y mucho calor en el AMBA. El clima para el cierre del año.
La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé que la última semana del año inicie con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El termómetro seguiría en ascenso para el martes en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 24 grados y una máxima de 37.
Justo para el miércoles 31 de diciembre, en fin de año, se espera la jornada más calurosa, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 38 grados.
Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.
El primer viernes del 2026, siempre según el organismo nacional, sería con cielo entre parcial y mayormente nublado, y temperaturas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario