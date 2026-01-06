Alerta por tormentas con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este martes por tormentas fuertes y granizo en diferentes zonas del país.
La semana se mantiene con clima inestable por lo que este martes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este martes 6 de enero para regiones de todo el oeste bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La tendencia de buenas condiciones del clima junto a temperaturas agradables, lejos del calor de fin de año, se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos por un día más, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, se espera con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y entre parcial y mayormente nublado en la tarde y noche. El termómetro tendría un leve ascenso, con marcas de entre 18 y 31 grados.
