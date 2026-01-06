Alerta por tormentas con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La tendencia de buenas condiciones del clima junto a temperaturas agradables, lejos del calor de fin de año, se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos por un día más, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, se espera con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y entre parcial y mayormente nublado en la tarde y noche. El termómetro tendría un leve ascenso, con marcas de entre 18 y 31 grados.