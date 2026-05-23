Detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez tras el choque en Chascomús
Leandro Edgardo Marcelino, de 50 años, quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.
Mientras avanza la investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años fallecido tras un incidente vial en Chascomús, este viernes fue detenido Leandro Edgardo Marcelino, el hombre señalado como el autor de la brutal agresión sufrida por el joven mientras se encontraba herido y recibiendo asistencia médica.
Se trata de Marcelino, de 50 años, quien fue puesto a disposición de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja (UFID N° 9 de Chascomús). La justicia lo acusa de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual, una calificación que refleja la gravedad del ataque perpetrado contra una víctima en estado de absoluta vulnerabilidad.
El hombre estaba bajo la lupa de los investigadores desde que se conoció que el adolescente de 15 años fue agredido por un vecino después de sufrir un accidente de tránsito en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana el martes 12.
Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por otro joven de 17, cuando chocaron contra un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean, de 25 años. Mientras esperaba el traslado hacia el hospital, Marcelino se acercó a la camilla donde estaba y lo agredió de forma brutal frente a varios testigos que incluso capturaron el momento.
Finalmente, fue derivado al Sanatorio Franchin de la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó inconsciente y murió horas más tarde por lesiones irreversibles en la cabeza.
Las claves de la investigación
La causa ha tomado un giro complejo que busca determinar la responsabilidad de cada actor interviniente:
-
Causa de muerte: la autopsia determinó que el joven sufrió una "fractura múltiple de cráneo". La justicia se encuentra trabajando intensamente para establecer qué porcentaje de las lesiones mortales corresponden al impacto del accidente de tránsito y cuáles a la brutal agresión posterior.
Imputación a la conductora: María Antonella Saint Jean permanece imputada por homicidio culposo.
Investigación a las fuerzas de seguridad: en las últimas horas, la fiscalía avanzó contra cuatro efectivos de la Policía Bonaerense que estaban presentes en el lugar. Fueron llamados a indagatoria por violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución penal, debido a que no intervinieron para detener el ataque del vecino.
Prontuario del agresor: se conoció que Marcelino posee antecedentes penales por abuso sexual (con una condena reciente apelada), violencia familiar y lesiones, lo que agrava el análisis sobre su conducta en este caso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario