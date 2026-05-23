Detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez tras el choque en Chascomús

Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por otro joven de 17, cuando chocaron contra un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean, de 25 años. Mientras esperaba el traslado hacia el hospital, Marcelino se acercó a la camilla donde estaba y lo agredió de forma brutal frente a varios testigos que incluso capturaron el momento.

Finalmente, fue derivado al Sanatorio Franchin de la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó inconsciente y murió horas más tarde por lesiones irreversibles en la cabeza.

Las claves de la investigación

La causa ha tomado un giro complejo que busca determinar la responsabilidad de cada actor interviniente: