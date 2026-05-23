Subió el adicional por zona desfavorable para el personal doméstico: a quién le corresponde

Ese traslado modifica la composición del recibo de sueldo —el básico sube porque absorbe lo que antes figuraba como suma no remunerativa—, pero no representa un ingreso adicional para la trabajadora. El monto total que percibe en la mano no varía por ese concepto.

Los sueldos por categoría en junio

Los salarios mínimos del sector se organizan en cinco categorías, que van desde las tareas generales hasta la supervisión. Dentro de cada categoría, los montos varían según si la trabajadora vive en la casa donde presta servicios (sin retiro) o regresa a su domicilio al finalizar la jornada (con retiro). También existe la modalidad de trabajo por hora, con sus propios pisos mínimos.

Para junio de 2026, los valores mínimos por hora quedaron establecidos así:

Tareas generales (quinta categoría): $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro.

$3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro

$3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro Caseros (tercera categoría): $3.862,18 sin retiro.

$3.862,18 sin retiro. Tareas específicas (segunda categoría): $4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro.

$4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro. Supervisores (primera categoría): $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro.

Los salarios mínimos mensuales para ese mismo mes son los siguientes:

Tareas generales (quinta categoría): $441.729,02 con retiro / $488.326,19 sin retiro.

$441.729,02 con retiro / $488.326,19 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $488.326,19 con retiro / $541.255,35 sin retiro.

$488.326,19 con retiro / $541.255,35 sin retiro. Caseros (tercera categoría): $488.326,19 sin retiro.

$488.326,19 sin retiro. Tareas específicas (segunda categoría): $499.868,28 con retiro / $553.536,65 sin retiro.

$499.868,28 con retiro / $553.536,65 sin retiro. Supervisores (primera categoría): $536.080,78 con retiro / $594.214,11 sin retiro.

Qué pasará en julio

El último tramo del acuerdo, con vigencia en julio, incorpora el segundo 50% de las sumas no remunerativas al salario básico y aplica el incremento mensual del 1,4 por ciento. Para la quinta categoría, la hora con retiro pasará a $3.651,07 y sin retiro a $3.916,25. El salario mensual mínimo con retiro llegará a $447.913,22 y sin retiro a 495.162,76 pesos.