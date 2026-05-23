Tragedia en Corrientes: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camión y un auto

Pocos minutos después del siniestro, personal de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias locales y peritos de la Unidad Fiscal arribaron a la zona. El tránsito en ese tramo de la Ruta 118 debió ser interrumpido en su totalidad durante varias horas.

Los agentes montaron un vallado preventivo y desviaron los vehículos hacia caminos alternativos para permitir que los bomberos y el personal forense realizaran las tareas de rescate de los cuerpos y las pericias correspondientes mecánicas.

Más de 50 muertos en siniestros viales en Corrientes

Este nuevo accidente producido en Corrientes, puso en alerta a las autoridades por el alto número de víctimas fatales. Durante el 2026, 51 personas murieron en distintos siniestros viales. En la capital provincial fueron 8, mientras que en el interior son 43 las personas fallecidas, según publicó el Diario Época.