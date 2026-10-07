Lomas de Zamora: alumnos crearon fotos de sus compañeras desnudas con IA y las publicaron

"Las callaban, las chicas lloraban en el recreo y les decían que no dijeran nada para que los padres no nos enterábamos", aseguró al apuntar contra la institución. A esto se le suma que, según relatos de los propios estudiantes y familias, desde el colegio les negaron una primera reunión, hasta que finalmente este miércoles accedieron a un encuentro.

El caso afectaría a unas 50 alumnas de la institución. Ante la falta de respuestas, alumnos y padres se concentraron esta mañana en la puerta del colegio y realizaron una protesta para exigir medidas concretas y la suspensión de las clases presenciales hasta recibir respuestas oficiales.

Identificaron a los adolescentes responsables

Frente a la gravedad del caso, la Inspección General de Educación tomó intervención formal y llevó a cabo una reunión de más de una hora con los padres de las alumnas afectadas.

Entre las primeras decisiones evaluadas se encuentra que los estudiantes señalados como responsables de la manipulación y circulación de las imágenes dejen de asistir presencialmente al colegio y continúen con las clases bajo modalidad virtual.

Hasta el momento, hay dos alumnos identificados y notificados de la existencia del expediente, ambos alumnos del establecimiento, según reveló La Nación.

La causa por el presunto delito de fabricación y distribución de imágenes sexuales de menores de edad quedó en manos de la UFI N° 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla.