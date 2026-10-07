Lomas de Zamora: alumnos crearon fotos de sus compañeras desnudas con IA y las publicaron
Familias y estudiantes realizaron una protesta frente al colegio. El caso tiene entre 30 y 50 víctimas y ya identificaron a los responsables.
Alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora denunciaron que cuatro estudiantes habrían intervenido fotos suyas utilizando inteligencia artificial para simular que estaban desnudas y luego difundir las imágenes manipuladas en otros colegios y en sitios web para adultos.
El caso alcanzó una difusión masiva este miércoles por la mañana, cuando alumnos y padres se congregaron frente al colegio para llevar a cabo una protesta en reclamo de medidas. Según indicaron, las imágenes comenzaron a circular hace tiempo y las autoridades de la escuela habrían tenido conocimiento de los hechos desde hace un mes.
Micaela, madre de una de las adolescentes damnificadas, denunció: "chicos del colegio intervinieron con IA fotos de sus compañeras, todas menores, haciendo desnudos y videos pornográficos para venderlas en otros colegios de la zona y lo subían en páginas porno. Hacían un catálogo con la foto original de la chica y la desnudaban".
La mujer describió que circulaba un “catálogo” que incluía el nombre de las alumnas, una foto original obtenida de redes sociales y, al lado, la versión manipulada digitalmente para simular un desnudo. En ese sentidio, remarcó que las imágenes habían sido modificadas incluso con el uso de inteligencia artificial paga: "Era una logística perversa", expresó.
Protesta frente al colegio
La polémica recae en la presunta falta de accionar por parte de la escuela. "Nos enteramos el jueves principalmente por los chicos. Supuestamente, el colegio ya lo sabía hace un mes. En vez de llamarnos a los padres y contarnos para que tomáramos cartas en el asunto, decidieron encubrirlo y ocultarlo", reclamó Micaela.
"Las callaban, las chicas lloraban en el recreo y les decían que no dijeran nada para que los padres no nos enterábamos", aseguró al apuntar contra la institución. A esto se le suma que, según relatos de los propios estudiantes y familias, desde el colegio les negaron una primera reunión, hasta que finalmente este miércoles accedieron a un encuentro.
El caso afectaría a unas 50 alumnas de la institución. Ante la falta de respuestas, alumnos y padres se concentraron esta mañana en la puerta del colegio y realizaron una protesta para exigir medidas concretas y la suspensión de las clases presenciales hasta recibir respuestas oficiales.
Identificaron a los adolescentes responsables
Frente a la gravedad del caso, la Inspección General de Educación tomó intervención formal y llevó a cabo una reunión de más de una hora con los padres de las alumnas afectadas.
Entre las primeras decisiones evaluadas se encuentra que los estudiantes señalados como responsables de la manipulación y circulación de las imágenes dejen de asistir presencialmente al colegio y continúen con las clases bajo modalidad virtual.
Hasta el momento, hay dos alumnos identificados y notificados de la existencia del expediente, ambos alumnos del establecimiento, según reveló La Nación.
La causa por el presunto delito de fabricación y distribución de imágenes sexuales de menores de edad quedó en manos de la UFI N° 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla.
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