Polémica por el vestido de la argentina Daiana Pereyra en Miss Universo: furor y debate en redes
La misionera desfiló en Puerto Rico con trajes inspirados en el escudo nacional y las Cataratas del Iguazú antes de la final.
Daiana Pereyra, la modelo y tripulante de cabina misionera de 28 años que representa a la Argentina en Miss Universo, generó repercusión y debate en redes sociales tras sus pasadas de trajes típicos en Puerto Rico antes de la final de este martes, en la que compiten 116 candidatas.
El impacto de su vestuario (con símbolos patrios reinterpretados y un diseño de gala con efecto naked) encendió la discusión entre quienes celebraron la apuesta visual y quienes cuestionaron la elección estética para representar al país, manteniendo la atención sobre su participación en el certamen.
Los diseños inspirados en la Argentina
Para el desfile de trajes típicos, Pereyra lució un modelo ideado junto al estilista Juan Bertero y firmado por el diseñador venezolano Carlos Hernández, inspirado en el escudo nacional con el Sol de Mayo, laureles, gorro frigio y palomas, acompañado en redes por un mensaje sobre la identidad argentina.
Para la pasada de gala, la misionera vistió el diseño Iguazú, creado por Dhey Galaviz con cascadas de canutillos celestes y dorados, escote pronunciado y efecto naked.
La corona por los 75 años del certamen
La ganadora de la edición que celebra el 75.º aniversario de Miss Universo en Puerto Rico recibirá la corona "El Resplandor del Legado Eterno", diseñada por George Wittels junto a Maison dOR en oro blanco de 18 quilates y 3.150 diamantes.
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