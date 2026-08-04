Allanaron el departamento de Facundo Moyano: qué encontraron las autoridades
En un procedimiento que llevó aproximadamente dos horas, sorprendió que no se hallaron drogas dentro del lugar de donde salió Candela Arizaga.
Facundo Moyano se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su novia, Candela Arizaga, fuese vista saliendo de su casa asustada, semidesnuda y en un aparente brote psicótico producto del consumo de drogas. A partir de entonces, ordenaron la detención del dirigente sindical, asistieron a la joven y comenzó la investigación.
Entre las pericias ordenadas por las autoridades, la Justicia decidió allanar el departamento donde se encontraban ambos al momento de que la modelo de 23 años sufriera un supuesto brote. Pasadas las 17:30 de este martes, finalizó el procedimiento y, llamativamente, no se hallaron drogas en el inmueble de Moyano.
En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.
Los nuevos videos de Candela Arizaga corriendo tras estar con Facundo Moyano
De acuerdo con las grabaciones, que fueron captadas por dos cámaras de seguridad de un edificio situado en Avenida Del Libertador 5478, las imágenes registran los movimientos de Arizaga a las 5.14 de la madrugada, corriendo de forma errática y tambaleante.
Varios metros por delante de ella va su pequeño perro, que cruza la calle corriendo y es embestido por un colectivo. La mascota luego fue puesta a resguardo por el encargado de otro edificio cercano.
Si bien en un primer momento, de acuerdo con las denuncias realizadas a la línea de emergencias 911, se indicó que la joven transitaba semidesnuda, en los videos se puede ver claramente que lleva ropa puesta.
Otro video fue tomado minutos después y muestra a la joven corriendo por el medio de la avenida en contramano mientras es perseguida por un hombre que, de momento, no se confirmó si se trata de Moyano o de un efectivo de la Policía de la Ciudad.
Según la declaración de Camilo, el portero que fue testigo de la secuencia y que rescató al perro, Candela “parecía atravesar un brote” y se negaba a que la ayudaran mientras corría alterada por el medio de la avenida.
De acurdo con su reconstrucción, fue entonces cuando Moyano intervino para rescatarla porque “la podría haber chocado un colectivo o un auto", explicó. Incluso “vino un policía también y la quiso ayudar, pero ella no quiso".
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