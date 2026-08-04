Allanaron el departamento de Facundo Moyano: qué encontraron las autoridades

Si bien en un primer momento, de acuerdo con las denuncias realizadas a la línea de emergencias 911, se indicó que la joven transitaba semidesnuda, en los videos se puede ver claramente que lleva ropa puesta.

Otro video fue tomado minutos después y muestra a la joven corriendo por el medio de la avenida en contramano mientras es perseguida por un hombre que, de momento, no se confirmó si se trata de Moyano o de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Según la declaración de Camilo, el portero que fue testigo de la secuencia y que rescató al perro, Candela “parecía atravesar un brote” y se negaba a que la ayudaran mientras corría alterada por el medio de la avenida.

De acurdo con su reconstrucción, fue entonces cuando Moyano intervino para rescatarla porque “la podría haber chocado un colectivo o un auto", explicó. Incluso “vino un policía también y la quiso ayudar, pero ella no quiso".