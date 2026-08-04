Habló el abogado de Candela Arizaga y aseguró que "su declaración no es válida"
En este sentido, el letrado Diego Storto sostuvo que la joven -novia de Facundo Moyano- "va a volver a declarar cuando esté en condiciones de hacerlo".
En las últimas horas, Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga quedaron en el ojo de la tormenta luego de un confuso episodio que las autoridades intentan esclarecer: la joven salió corriendo de la casa del dirigente sindical, en lo que se presume que se trató de un brote psicótico tras el consumo de estupefacientes.
Una vez que fue atendida por los médicos, la joven declaró no haber sido agredida por Moyano. No obstante, su abogado, Diego Storto, aseguró que "su declaración no es válida" y sostuvo que la modelo de 23 años volverá a declarar "cuando esté en condiciones de hacerlo".
En diálogo con C5N, el letrado deslizó: "Una persona que pasó la noche que pasó, y vimos los videos que vimos, no puede ser válida una declaración, sea cual fuere, no pasaba ni 24 horas. Ustedes vieron los videos que se mostraron. ¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así?", manifestó.
Qué declaró Candela tras salir corriendo de la casa de Facundo Moyano
Ante el personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad desplegado en el Hospital Pirovano, la joven de 23 años brindó su declaración sobre lo sucedido. Durante la entrevista testimonial, la afectada enfatizó que Facundo Moyano "no le hizo nada" y contextualizó lo ocurrido dentro de un marco de "consumo de estupefacientes".
A pesar de que sus afirmaciones darían a entender que no se habría producido un episodio de violencia de género, aún resta confirmar si la influencer decidirá impulsar formalmente la causa penal contra el exdirigente sindical.
Por su parte, el fiscal Julián Pistone, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFLA) Norte, ordenó la detención de Moyano bajo la imputación provisional de lesiones e inmovilización o privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Para esclarecer el hecho, el ministerio público fiscal dispuso una serie de medidas de prueba e intervenciones dentro de la investigación en curso, entre las que se destacan el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del lugar, la recepción de testimonios de testigos clave y la realización de pericias y entrevistas con la presunta víctima.
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