Habló el abogado de Candela Arizaga y aseguró que "su declaración no es válida"

Por su parte, el fiscal Julián Pistone, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFLA) Norte, ordenó la detención de Moyano bajo la imputación provisional de lesiones e inmovilización o privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Para esclarecer el hecho, el ministerio público fiscal dispuso una serie de medidas de prueba e intervenciones dentro de la investigación en curso, entre las que se destacan el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del lugar, la recepción de testimonios de testigos clave y la realización de pericias y entrevistas con la presunta víctima.