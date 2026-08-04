Difunden un nuevo video que muestra a Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga en la vía pública
Mientras avanzan las investigaciones y se concretó un allanamiento en el departamento de Belgrano, trascendieron nuevas imágenes clave para la causa.
La investigación judicial en torno a la detención de Facundo Moyano sumó en las últimas horas elementos de prueba de alto impacto visual. Mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad continúan recolectando evidencia en el marco de la causa, se difundió un nuevo video capturado por cámaras de seguridad que podría complicar la situación procesal del dirigente sindical.
Las imágenes exponen una secuencia registrada en plena vía pública, donde se observa a Moyano persiguiendo a Candela Arizaga, la pareja del exdirigente gremial. El registro audiovisual se convirtió en otra de las pruebas analizadas por los investigadores para reconstruir la dinámica de los hechos que derivaron en la intervención policial.
Vale recordar que el sindicalista permanece formalmente imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, bajo las directivas del auxiliar fiscal Julián Pistone, mientras la querella y los investigadores analizan tanto el material fílmico como las declaraciones testimoniales para definir los próximos pasos procesales del expediente.
Allanamientos en el departamento de Facundo Moyano y avance de la investigación
Paralelamente a la viralización de las imágenes de seguridad, personal policial llevó adelante un procedimiento de allanamiento en el departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, sitio donde se habrían desencadenado los episodios denunciados durante la madrugada, protagonizados por el sindicalista y su pareja.
El operativo en la propiedad tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para la causa, peritajes tecnológicos y la búsqueda de rastros que corroboren los testimonios recabados.
En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.
Pasadas las 17:30 de este martes, finalizó el procedimiento y, llamativamente, no se hallaron drogas en el inmueble de Moyano.
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