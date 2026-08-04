Difunden un nuevo video que muestra a Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga en la vía pública

En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.

Pasadas las 17:30 de este martes, finalizó el procedimiento y, llamativamente, no se hallaron drogas en el inmueble de Moyano.