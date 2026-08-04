Ordenaron allanar el departamento de Facundo Moyano: qué esperan encontrar en el edificio de Belgrano

En su declaración posterior a la denuncia la influencer oriunda de Santa Fe aseguró que el exdiputado nacional no le "hizo nada" y dio a entender que al momento del episodio estaba bajo los efectos de sustancias que alteraron su percepción de la realidad.

El abogado de Arizaga, Diego Storto, confirmó luego que la declaración de su clienta "no es válida" dado el estado en que se encuentra, y remarcó que volverá a declarar "cuando esté en condiciones de hacerlo".

"Una persona que pasó la noche que pasó, y vimos los videos que vimos, no puede ser válida una declaración, sea cual fuere, no pasaba ni 24 horas. Ustedes vieron los videos que se mostraron. ¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así?", manifestó el abogado en una comunicación con C5N.

La Justicia espera encontrar en el departamento de Facundo Moyano los indicios de las actividades que ocurrieron antes de las 5.10 de la mañana, cuando tanto el exdiputado nacional como la influencer se encontraba juntos.

La joven de 23 años emergió semi desnuda de la casa, lo que alimenta las versiones de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.