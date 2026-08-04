Ordenaron allanar el departamento de Facundo Moyano: qué esperan encontrar en el edificio de Belgrano
Era de madrugada cuando Facundo Moyano salió corriendo detrás la influencer Candela Arizaga por Avenida del Libertador. La justicia intenta descubrir qué pasó.
Por el momento la Justicia porteña investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, pero eso podría cambiar en breve tras el allanamiento al departamento de Belgrano donde comenzó la secuencia que dio lugar a una extraña persecusión sobre Avenida del Libertador.
Como primera medida se tomó declaración a Candela Arizaga, la joven de 23 años que se ve en el video registrado este martes a las 5.14 de la mañana en Belgrano, y luego el auxiliar fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Facundo Moyano, a quien se lo ve corriendo tras la influencer en otra grabación.
Testigos que llamaron al 911 dieron cuenta de una persecusión a lo largo de cinco cuadras hasta llegar a un edificio situado en Avenida Del Libertador 5478, donde las dos cámaras de seguridad captaron imágenes de los movimientos de Arizaga a las 5.14 de la madrugada, corriendo de forma errática y tambaleante.
Arizaga radicó desde en el Hospital Pirovano una denuncia que se tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.
La causa es investigada por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, desde donde partió la orden de allanar el departamento ubicado en un edificio de Avenida del Libertador 5414, en Belgrano, informó el sitio MDZOnline.
En su declaración posterior a la denuncia la influencer oriunda de Santa Fe aseguró que el exdiputado nacional no le "hizo nada" y dio a entender que al momento del episodio estaba bajo los efectos de sustancias que alteraron su percepción de la realidad.
El abogado de Arizaga, Diego Storto, confirmó luego que la declaración de su clienta "no es válida" dado el estado en que se encuentra, y remarcó que volverá a declarar "cuando esté en condiciones de hacerlo".
"Una persona que pasó la noche que pasó, y vimos los videos que vimos, no puede ser válida una declaración, sea cual fuere, no pasaba ni 24 horas. Ustedes vieron los videos que se mostraron. ¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así?", manifestó el abogado en una comunicación con C5N.
La Justicia espera encontrar en el departamento de Facundo Moyano los indicios de las actividades que ocurrieron antes de las 5.10 de la mañana, cuando tanto el exdiputado nacional como la influencer se encontraba juntos.
La joven de 23 años emergió semi desnuda de la casa, lo que alimenta las versiones de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.
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