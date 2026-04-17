Amenazas de tiroteos en colegios: demoraron a un chico de 16 años en Carapachay

"Mañana, tiroteo": reportan casos de amenazas en escuelas de Chile y Uruguay

Algo parece estar removiéndose -¿activándose?- en las comunidades educativas no sólo de Argentina sino del resto del Cono Sur, ya que en las últimas horas se reportaron casos de amenazas de tiroteos en escuelas públicas de Chile y Uruguay que guardan similitudes con los registrados en nuestro país.

"Tiroteo mañana segundo bloque voy por los de básica", es el mensaje que se puede leer en el cubículo del baño de una escuela de Chile y que resuena por su parecido a las amenazas de ataques registradas en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño.

Más de 60 escuelas y establecimientos educativos de las regiones de La Araucanía y Calama, en Chile, suspendieron sus actividades al menos un día de esta semana a raíz de amenazas de tiroteos, y las fiscalías recibieron hasta 14 denuncias en un día, informó el sitio C5N.

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Con ese escenario parecería más fuerte la hipótesis de que existe un desafío o "trend" en Tik Tok que impulsa a los adolescentes a dejar esos mensajes, con el 14 o 15 de abril como fechas tentativas.

En la localidad de Minas, en el departamento de Lavalleja, en Uruguay, se descubrió un cartel en una escuela que decía "No vengan que les avise".

En Argentina, la comunidad del Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield denunció una pintada en sus baños con la frase: "Esto va a ser una morgue", y en una escuela de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, alguien dejó escrito: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

Hasta en el colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires se detectó una amenaza de este tipo: "Los vamos a matar. Tiroteo".

Los avisos de tiroteo parecieron replicarse toda la semana en escuelas del Cono Sur, una prueba más para la teoría de un "trend" nocivo de Tik Tok u otra red social.