Violencia de género en Tucumán: el detalle clave que dejó acorralado al agresor del capó

La mujer afirmó que Nieva ya tenía medida cautelar de restricción de acercamiento y contacto dictada por la Justicia desde hacía más de tres meses. Sin embargo, esas medidas no lograron frenar las amenazas ni el acoso.

La prueba que faltaba para imputar al agresor de Tucumán

Fuentes judiciales señalaron que, pese a que la denuncia ya estaba radicada y existía un legajo abierto en la Fiscalía de Violencia de Género del Centro Judicial Concepción, hasta ahora no se había podido avanzar con una imputación formal por falta de pruebas contundentes. Los investigadores explicaron que el acusado habría utilizado distintos celulares con líneas telefónicas que no estaban registradas a su nombre, lo que dificultaba rastrear las amenazas.

Además, indicaron que las intimidaciones presenciales eran realizadas de un modo sumamente cuidadoso: “Lo hacía de manera personal, asegurándose de que no hubiera ningún testigo que pudiera declarar”, explicó un investigador ligado a la causa.

Hasta el momento, los únicos elementos probatorios eran capturas de pantalla y registros de llamadas telefónicas desde distintos números telefónicos que había presentado la víctima. “Generalmente la amenazaba cinco veces al día, después desaparecía y así sucesivamente”, indicó la fuente.

La situación cambió el fin de semana, cuando las amigas de la víctima lograron filmar el momento exacto en que Nieva amenazaba violentamente a la joven. Ese registro audiovisual fue presentado ante la Justicia y permitió fortalecer la investigación. A partir de esas pruebas, el juez Sergio Dante Altamirano ordenó la detención del acusado.

El procedimiento se realizó el miércoles por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Los Patos al 300, donde personal policial concretó el allanamiento y arrestó a Nieva. La investigación quedó en manos del fiscal Jorge Echaide, titular de la Fiscalía de Violencia de Género.

De acuerdo con fuentes judiciales, en las próximas horas el acusado sería imputado como presunto autor del delito de amenazas y de desobediencia judicial. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitaría que permanezca con prisión preventiva para proteger a la víctima y garantizar el avance del proceso.