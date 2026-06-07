Día del Periodista: por qué se celebra el 7 de junio

En 1821, el entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, decidió sustituir la Gazeta de Buenos Ayres por el Registro Oficial.

No fue hasta 1938 que el Primer Congreso Nacional de Periodistas llevado a cabo en Córdoba promovió celebrar cada 7 de junio como el Día del Periodista, en honor a este acontecimiento histórico. En esa misma cumbre, se redactaron los primeros escritos del Estatuto Profesional (Ley 12.908), que fue sancionado en 1944 por el Congreso Nacional.